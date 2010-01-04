У Франції в інкасаторів викрали 8 млн. євро

Озброєні грабіжники в понеділок уранці напали на фургон інкасаторів у районі міста Обань на півдні Франції, викравши близько 8 мільйонів євро.

Про це з посиланням на агентство «Франс Прес» передає РІА «Новости».

Близько 09.45 за місцевим часом група з 10-12 осіб напала на фургон компанії Sazias, який слідував до відділення Banque de France в Тулоні. Бандити були на п`яти автомобілях, два з яких - вантажівку й позашляховик - вони спалили.

Фургон інкасаторів грабіжники "розкрили" за допомогою вибухівки - свідки чули два вибухи. Нападники обеззброїли інкасаторів і дісталися до вмісту фургона.

На місце злочину прибула поліція, зав`язалася перестрілка, проте грабіжникам вдалося втекти. Поліція почала пошук злочинців, який результатів поки не дав. Вдалося лише виявити два згорілі автомобілі, що належали грабіжникам: їх залишили за два десятки кілометрів від місця злочину.

Пограбування обійшлося без жертв - лише один із трьох інкасаторів отримав легку контузію.