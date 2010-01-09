Санітарний лікар дозволив працювати школам у Києві

Столичні школярі повернуться до занять у понеділок, 11 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією, наданою головним санітарним лікарем Києва Анатолієм ПОНОМАРЕНКОМ, рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста невисокий і діти вчасно розпочнуть навчання у школах.

«Інформація щодо посилення масочного режиму, яка з’явилася у ЗМІ на початку січня, втратила свою актуальність. Головне управління освіти та науки КМДА не отримувало доручення про недопущення дітей до участі у святкових заходах або введення масочного режиму у школах та садках. Усі школи готові прийняти учнів після зимових канікул та розпочати другий семестр навчання», – повідомила перший заступник начальника Головного управління освіти та науки КМДА Віра ГОРЮНОВА.

Канікули для школярів Києва розпочались 26 грудня 2009 року.