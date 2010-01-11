ЦВК нікому не довірила розвозити бюлетені по окружкомах

Члени Центральної виборчої комісії особисто доставлять виборчі бюлетені для голосування на виборах Президента України 17 січня до окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання комісії голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

За його словами, наступне засідання ЦВК відбудеться у четвер, 14 січня, оскільки члени комісії відбудуть у службові відрядження, щоб передати окружним виборчкомам виборчі бюлетені.

Частина членів ЦВК вже виїхала до окружних виборчих комісій. Також у цьому процесі візьмуть участь співробітники секретаріату ЦВК.