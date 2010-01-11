Харків'яни вчаться обходитися без трамваїв і тролейбусів

Влада Харкова ніяк не прокоментувала страйк працівників комунального підприємства «Міськелектротранс», які сьогодні розпочали акцію протесту проти невиплати зарплат, і не вивели на маршрути трамваї і тролейбуси.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом дня на офіційному сайті Харківської міськради не з’явилося жодного повідомлення з посиланням на керівників міста. Була оприлюднена лише заява директора комунального підприємства «Міськелектротранс» Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, який висловив сподівання, що до кінця дня пасажирський електротранспорт відновить роботу.

Тим часом, у численних інтерв’ю пресі мешканці міста заявили про значні незручності, що виникли унаслідок припинення роботи транспорту. Зокрема, протягом дня маршрутні автобуси не справлялися з перевезенням пасажирів, особливо в часи «пік», а приватні таксисти одразу підвищили вартість проїзду. Викладачі навчальних закладів скаржилися, що через запізнення на роботу не змогли вчасно розпочати заняття.

Увечері кореспонденту УНІАН повідомили на підприємстві, що водії і кондуктори не відновили роботу, попри обіцянки керівника «Міськелектротрансу» розрахуватися з боргами. «Люди не вірять обіцянкам, оскільки їх двічі обманули восени, і налаштовані на безстрокову акцію протесту», - сказав співрозмовник агентства. Він також зазначив, що трамваї, які були підігнані зранку до стін мерії, залишилися там стояти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства С.ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.

Сьогодні удень С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ повідомив, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і висловив сподівання, що розпочатий зранку страйк буде припинений уже ввечері.