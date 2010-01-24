Без електрики залишаються 46 населених пунктів

У Криму та на Житомирщині

Станом на 7 годину ранку 24 січня через несприятливі погодні умови знеструмлено 46 населених пунктів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема у Криму без електропостачання залишається 29 населених пунктів, у Житомирській області – 17. Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

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