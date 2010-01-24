Тимошенко: маю чіткий намір - прибрати центральну бюрократію

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що завершить бюджетну реформу та реформу місцевого самоврядування в Україні.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Я маю дуже чіткий намір - прибрати центральну бюрократію», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, перебуваючи у Золотоноші Черкаської області.

Вона відзначила, що одним із напрямків роботи урядової команди є усунення бюрократії і корупції, в першу чергу, в питаннях формування бюджету та розподілу фінансів. За словами глави уряду, уже з 2010 року можна буде «розпрощатися з бюрократією» і гроші залишатимуться у сільських, селищних і міських громадах. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відразу після виборів саме такий бюджет буде прийнятий парламентом.

Прем’єр-міністр наголосила, що не може далі продовжуватися ситуація, коли сільські, селищні і міські громади вимушені щоразу випрошувати у центрах кожну копійку для, зокрема, вирішення соціальних та інфраструктурних питань:«Тепер ми цю ситуацію докорінно змінили». Ю.ТИМОШЕНКО додала, що до парламенту внесено новий бюджет кодекс і розроблений на його основі Державний бюджет на 2010 рік.

За словами прем’єр-міністра, глибинна бюджетна реформа дозволить децентралізувати фінанси, що приведе до розквіту регіонів. Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що вже найближчим часом Верховна Рада зможе прийняти головні фінансові документи в країні. «Я знаю, що сьогодні для такаю потужної бюджетної реформи є серйозні перешкоди і політики у центрі не хочуть її бачити… бо корупція, яка завжди будувалася на бюджетних ресурсах, була головним тіньовим доходом для корупціонерів в уряді, парламенті, на вищих щаблях влади», - зазначила глава уряду і додала, що необхідно і далі чітко реалізовувати бюджетну реформу, оскільки саме це є шлях для покращання життя людей.