У Запорізькій області живцем згоріла жінка

У Запорізькій області живцем згоріла 45-річна жінка. Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, трагедія сталася напередодні пізно ввечері в місті Бердянськ - у приватному будинку на вулиці Ульянових, де проживала сімейна пара.

"Близько 9 вечора чоловік пішов спасти, а його дружина залишилася в іншій кімнаті. Через якийсь час він зайшов до кімнати і побачив дружину в охопленому полум`ям кріслі. Переляканий чоловік загасив вогонь водою, проте від одержаних травм 45-річна жінка померла на місці події", - повідомили в МНС, відзначивши, що на даний момент встановлено, що горіло не лише крісло, в якому сиділа жінка, а й її натільні речі.

"Очевидно, жінка заснула із запаленою сигаретою. Уві сні координація рухів порушилася, недопалок впав на одяг, внаслідок чого і сталося загорання", - повідомили в МНС.

За фактом пожежі ведеться слідство.