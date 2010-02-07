Київський обласний штаб ПР інформує про численні порушення
"Зафіксовано вже кілька тисяч"
Київський обласний штаб Партії регіонів інформує про численні порушення виборчого законодавства протягом другого туру президентських виборів.
Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Київського обласного штабу ПР, спостерігачами від ПР було зафіксовано “значне перевищення кількості бюлетенів, отриманих дільничними комісіями, де головують представники кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО, у порівнянні з кількістю виборців, внесених у списки на дільницях”.
Як зазначають в штабі, згідно з законодавством кількість бюлетенів не може перевищувати кількість виборців більш як на 0,5%. У той же час, в с. Михайлівка, що у Броварському районі, на дільниці №47 кількість бюлетенів більша аж на 24%.
Особливо показовими є цифри на спеціальних дільницях – у виправних закладах та лікарнях. Так, на спецдільниці №59, с. Зиркачі Кагарлицького району Київської області, видано на 18,44% бюлетенів більше, за кількість виборців. На дільниці №28, смт Гостомель (Бучанска виправна колонія) видано бюлетенів на 17,65% більше, ніж виборців у списках.
Те ж саме й з лікарнями, наприклад, в 94-му окрузі м. Богуслав, на спецдільниці №11 у лікарні по вул. Івана Франка, видано 204 бюлетеня, хоча виборців реально всього 89.
За даними спостерігачів від Партії регіонів, для доставки виборців на дільниці використовуються автобуси, прикрашені символікою БЮТ. У автобусах ведеться протиправна агітація за кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. Такі факти, зокрема, зафіксовані на дільниці №68, що у смт Бишев Макарівського району Київської області, та на дільниці №101 у смт Українка Обухівського району.
Крім того, зазначають в штабі, «у ході другого туру голосування на виборах на пост Президента України у Київській області спостерігачами встановлені факти масового псування бюлетенів членами дільничних комісій, які представляють БЮТ”. Так, у Таращі Київської області, на дільниці №114, члени виборчкому від Ю.ТИМОШЕНКО навмисне проставляли підписи не у визначеному законодавчою процедурою місці.
Також в Партії регіонів повідомляють про виявлення бюлетенів невстановленого законом зразка. “У Фастові Київської області на дільниці №8 під час розпакування пакету виявлено 60 бюлетенів невстановленого законом зразка”, - йдеться в повідомленні прес-службі Київського обласного штабу ПР.
Всього ж таких порушень у Київській області зафіксовано вже кілька тисяч, зазначається в повідомленні.