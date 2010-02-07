Київський обласний штаб ПР інформує про численні порушення

Київський обласний штаб Партії регіонів інформує про численні порушення виборчого законодавства протягом другого туру президентських виборів.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Київського обласного штабу ПР, спостерігачами від ПР було зафіксовано “значне перевищення кількості бюлетенів, отриманих дільничними комісіями, де головують представники кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО, у порівнянні з кількістю виборців, внесених у списки на дільницях”.

Як зазначають в штабі, згідно з законодавством кількість бюлетенів не може перевищувати кількість виборців більш як на 0,5%. У той же час, в с. Михайлівка, що у Броварському районі, на дільниці №47 кількість бюлетенів більша аж на 24%.

Особливо показовими є цифри на спеціальних дільницях – у виправних закладах та лікарнях. Так, на спецдільниці №59, с. Зиркачі Кагарлицького району Київської області, видано на 18,44% бюлетенів більше, за кількість виборців. На дільниці №28, смт Гостомель (Бучанска виправна колонія) видано бюлетенів на 17,65% більше, ніж виборців у списках.

Те ж саме й з лікарнями, наприклад, в 94-му окрузі м. Богуслав, на спецдільниці №11 у лікарні по вул. Івана Франка, видано 204 бюлетеня, хоча виборців реально всього 89.

За даними спостерігачів від Партії регіонів, для доставки виборців на дільниці використовуються автобуси, прикрашені символікою БЮТ. У автобусах ведеться протиправна агітація за кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. Такі факти, зокрема, зафіксовані на дільниці №68, що у смт Бишев Макарівського району Київської області, та на дільниці №101 у смт Українка Обухівського району.

Крім того, зазначають в штабі, «у ході другого туру голосування на виборах на пост Президента України у Київській області спостерігачами встановлені факти масового псування бюлетенів членами дільничних комісій, які представляють БЮТ”. Так, у Таращі Київської області, на дільниці №114, члени виборчкому від Ю.ТИМОШЕНКО навмисне проставляли підписи не у визначеному законодавчою процедурою місці.

Також в Партії регіонів повідомляють про виявлення бюлетенів невстановленого законом зразка. “У Фастові Київської області на дільниці №8 під час розпакування пакету виявлено 60 бюлетенів невстановленого законом зразка”, - йдеться в повідомленні прес-службі Київського обласного штабу ПР.

Всього ж таких порушень у Київській області зафіксовано вже кілька тисяч, зазначається в повідомленні.