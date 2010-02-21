Грабіжники чекали одиноких перехожих з арматурою та пістолетом

11:35, 21 лютого 2010
Суспільство
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Міліція затримала банду в Ірпіні

Працівники міліції в Ірпіні Київської області затримали групу грабіжників, які на вулицях нападали на перехожих.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, злочинцями виявилися два брати 18-ти і 20-ти років та їх раніше судимий 21-річний товариш.

Озброївшись арматурою та пістолетом, трійка вечорами відстежувала одиноких перехожих і нападала на них, відбираючи цінні речі та гроші.

Наразі правоохоронцям відомо вже щонайменше три випадки за їх участю, а у близькому майбутньому ця цифра може значно зрости. Адже з початку року в Ірпінському районі сталося 35 нерозкритих випадків грабежу.

На сьогоднішній день проти зловмисників порушені кримінальні справи за статтями 15 (замах на злочин) та 186 ч.2 (грабіж) Кримінального кодексу України.

 

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