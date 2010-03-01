Як не допустити занесення африканської чуми з території РФ?

У Донецькій області проводяться заходи з метою недопущення занесення африканської чуми свиней з території Росії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації. Згідно з повідомленням, сьогодні заступник губернатора Кім БЕРЕСТОВИЙ провів засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Донецькій облдержадміністрації з питання «Посилення заходів із профілактики занесення збудника африканської чуми свиней на територію Донецької області».

В ОДА наголосили, що у зв`язку з офіційним повідомленням Міжнародного протиепізоотичної бюро про реєстрацію захворювання свиней на африканську чуму на свинофермах у Краснодарському краї (ТОВ «КФГ Макаренко» Криловського району), а також у Ростовській області (у Красносулинському районі м. Гуково) Російської Федерації, існує велика небезпека занесення збудника африканської чуми свиней на територію Донецької області.

На засіданні комісії зазначалося, що до боротьби з поширенням інфекції на території Російської Федерації залучені фахівці всіх зацікавлених міністерств і відомств, здійснюється комплекс заходів, які спрямовані на припинення поширення африканської чуми, працюють урядові комісії щодо запобігання поширення інфекції.

Разом із цим, за даними Россільгоспнагляду, профілактичні заходи, які проводяться на території Криловського району Краснодарського краю й Красносулинського району, м. Гуково Ростовської області, поки що не дають очікуваного результату через те, що населення ігнорує вимоги санітарних норм.

Тому, на думку фахівців, існує реальна загроза занесення та поширення вірусу з південних районів РФ на територію України, підкреслили в облдержадміністрації.

З метою підвищення ефективності проведених профілактичних заходів Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при облдержадміністрації вирішила: негайно активізувати проведення масової роз`яснювальної роботи серед населення та власників свиногосподарств; посилити державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за переміщенням свиней і забезпечити діяльність свиногосподарств усіх форм власності в «закритому режимі» .

Крім того, комісія ОДА винесла рішення тримати на постійному контролі виконання свиногосподарствами ветеринарно-санітарних заходів із недопущення занесення вірусу африканської чуми свиней, а також активізувати роботу мобільних груп із вилучення з обороту неякісної та небезпечної продукції.