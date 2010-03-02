Падіння ВВП за рік дещо перевищило очікування ринку

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2009 році на рівні 15% було дещо вище очікувань ринку.

Про це сказано в щоденному огляді фінансових ринків ING Bank Ukraine, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що показник падіння ВВП (-15% за рік) дещо перевищує прогноз експертів ING Bank Ukraine (-14.6%), а також очікування учасників ринку (-14%). «Відповідно до наших очікувань, переробна промисловість і торгівля мали найбільший вплив на динаміку ВВП, продемонструвавши спад на 26,0% і 17,9%, відповідно. Водночас, сільське господарство було єдиним сектором, що показав позитивну динаміку за підсумками року», - йдеться в огляді.

Також зазначається, що з боку основних витрат скорочення обсягів експорту та імпорту (на 24,7% і 39,7%, відповідно), а також зниження обсягу інвестицій (-48,1%) мали вплив на динаміку ВВП минулого року. З іншого боку, скорочення найбільш значущої складової ВВП - приватного споживання - практично нарівні з падінням ВВП (на 14,1%), стало для експертів ING Bank Ukraine великою несподіванкою, оскільки вони очікували більш помірного зниження даного показника в 2009 р.

«Динаміка основних секторів економіки в січні 2010 р. до січня минулого року підтверджує нашу думку стосовно того, що відновлення економіки триває досить помірними темпами, оскільки зовнішній попит є досить волатильним. Водночас, значне зростання економіки в січні 2010 р., порівняно з січнем 2009 р., в основному, є наслідком низької бази порівняння у минулому році» - вважають експерти.

Таким чином, ING Bank Ukraine зберіг базовий сценарій, що передбачає більш активне відновлення економіки в II півріччі 2010 р., після того, як почнеться більш стійке зростання зовнішнього попиту на українську продукцію. «Ми зберігаємо наш прогноз зростання ВВП у 2010 р. на рівні 2,5%» - повідомляється в огляді.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 912 млрд. 563 млн. грн.

Довідка УНІАН. Падіння ВВП у I, II, III й IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7%, відповідно.

Міністерство економіки та Національний банк України раніше прогнозували, що падіння ВВП за підсумками 2009 року становитиме 15%.

За даними НБУ, в січні поточного року зростання ВВП становило близько 7,5%.