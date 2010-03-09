У київському «Прем’єр-Паласі» наклав на себе руки громадянин Швейцарії

Вчора вдень у київському готелі «Прем’єр-Палас» наклав на себе руки громадянин Швейцарії 1966 року народження. Він вистрибнув зі сходового майданчика п’ятого поверху.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні міліції Києва, перед смертю іноземець залишив дві записки, зміст яких зводиться до слів: «важке матеріальне становище та смертельно хвора донька».

Міліція проводить розслідування.