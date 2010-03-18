Кількість мисливських тварин на Кіровоградщині стабілізувалася

У 2009 році спеціальні бригади зі знищення хижих тварин у Кіровоградській області застрелили майже 3 тисячі лисиць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Також було знищено 32 вовки та 1 єнотовидного собаку. Такі заходи спрямовані на регуляцію поголів’я хижих тварин для контролювання їхньої кількості.

Загалом, станом на березень 2010 року чисельність основних видів диких мисливських тварин в угіддях Кіровоградської області (2 млн. га) стабілізувалася.

За даними управління, чисельність копитних зросла більш як на 100 особин і становить 6 тисяч 808. Побільшало оленів благородних, козуль та кабанів, їх нарахували відповідно 128, 5728 та 835.

Зайців-русаків цього року нарахували більше 85 тисяч. За даними обліку диких тварин у розрізі користувачів мисливських угідь, офіційно в області зареєстровано 68 бобрів, близько півтисячі видр, більше тисячі білок, тхорів і борсуків, майже 2 тисячі куниць. Кількість байбаків порівняно з минулим роком залишилась незмінною – 84 тварини.

Перелік тварин, що належать до мисливської фауни, проводять користувачі мисливських угідь щорічно після закриття сезону полювання.