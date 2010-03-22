У Кривому Розі рецидивіст убив 23-річну касирку букмекерської контори

У Кривому Розі співробітники Тернівського райвідділу внутрішніх справ затримали раніше засудженого 24-річного зловмисника, який пограбував одну з місцевих букмекерських контор та убив касира закладу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Рецидивіст вбив 23-річну касирку, зламав металевий сейф і забрав звідти виторг. Наразі сума викраденого встановлюється.

За даним фактом слідчим відділом Тернівського райвідділу міліції Кривого Рогу порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 п. 6 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство з корисливих мотивів).