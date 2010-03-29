Щоб купити хірургічне обладнання, треба продати картини

У Кіровограді 31 березня відбудеться благодійний аукціон картин для збору коштів на придбання комплекту хірургічних інструментів для дитячої обласної лікарні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН одна з організаторів аукціону Вікторія ТАЛАШКЕВИЧ, всього для продажу буде представлено 21 лот - картини відомих професіоналів і початківців, які безоплатно передали свої твори для участі в благодійній акції.

«Це вже другий Великодній аукціон, який пройде у Кіровограді. Торік організатори зібрали 27,7 тис. грн. на допомогу дитячому будинку «Наш дім». Цього року ми також плануємо зібрати близько 30 тис. грн. Свої картини надали не тільки художники Кіровоградщини, але й одесити і харків’яни, тому є бажання наступного року зробити аукціон всеукраїнським», - зазначила В.ТАЛАШКЕВИЧ.

За її словами, проходитиме аукціон в Кіровоградському обласному художньому музеї, розіслані майже 50 запрошень.

«У першу чергу ми чекаємо місцевих представників середнього і великого бізнесу, а також меценатів, готових давати гроші на благодійність. Запросимо також міського голову Кіровограда Володимира ПУЗАКОВА», - повідомила В.ТАЛАШКЕВИЧ.