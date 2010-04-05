На Сумщині пройшов творчий конкурс «Великодня радість»

На Сумщині Духовно-просвітницький центр монастиря Глинська пустинь спільно з відділами освіти Глухівської міської ради та райдержадміністрації з благословення архієпископа Конотопського і Глухівського УПЦ МП, намісника монастиря Різдва Пресвятої Богородиці “Глинська пустинь” ЛУКИ для формування інтересу до духовних і культурних традицій українського народу, створення сприятливих умов для духовно-етичного розвитку дітей та розвитку здібностей учнів провели творчий конкурс «Великодня радість».

Головна особливість і вимога конкурсу – всі роботи повинні були відображати тему Пасхи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конотопсько-Глухівської єпархії, участь у конкурсі взяли учні загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних та позашкільних закладів. До участі в конкурсі приймалися індивідуальні та колективні роботи дітей: писанки, малюнки, вишиванки, доробки та інше. Організатори оцінювали якість та охайність кожної роботи, оригінальність та самобутність ідеї, технологічну складність.

Переможці конкурсу «Великодня радість» будуть нагороджені дипломами та подарунками на концерті, присвяченому святу жінок-мироносиць, а виставка робіт учасників конкурсу буде проведена в Духовно-просвітницькому центрі з 4 по 18 квітня.