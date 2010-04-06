«Нафтогаз» повністю розрахувався за російський газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у березні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

«Розрахувалися в повному обсязі», - сказав він.

При цьому представник прес-центру не уточнив суму платежу за спожитий у березні природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно й у повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.