Новий міст входить у 20-ку найвищих у світі.

У китайській провінції Гуйчжоу завершили один із ключових етапів будівництва величезного мосту Гуньюхе, який проходить над глибоким каньйоном на висоті близько 400 метрів. Робітники встановили останню з 113 бетонних балок, повністю з'єднавши конструкцію майбутньої автомобільної переправи, пише Libertatea.

Фінальну балку вагою 123 тонни встановили 17 листопада. Операція вимагала високої точності та застосування спеціальних інтелектуальних систем підйому на тросах, а також технологічних рішень, розроблених китайськими фахівцями.

"Встановлення її з міліметровою точністю стало значним технічним успіхом", – зазначає Libertatea.

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Загальна довжина мосту становить приблизно 882 метри. Його основою є велика сталева аркова конструкція з прольотом 520 метрів. Завдяки висоті близько 400 метрів над долиною міст Гуньюхе є 15-тим найвищим у світі. А за довжиною основного прольоту серед мостів такого типу він поступається лише одному об'єкту.

Будівельникам довелося працювати у складних географічних умовах. За даними видання, на окремих ділянках каньйону крутизна скель сягає майже 70 градусів, що суттєво обмежувало можливості використання важкої техніки.

Міст є частиною автомагістралі Аньпань завдовжки понад 173 кілометри. Траса матиме шість смуг руху, а розрахункова швидкість становитиме 100 км/год. Станом на момент публікації готовність будівництва автомагістралі перевищила 99%.

Офіційне відкриття всієї траси заплановане на березень 2027 року. Дорога дозволить скоротити час поїздки між містами Аньшунь і Паньчжоу з трьох з половиною до півтори години.

Новини Китаю

Як писав УНІАН, китайська державна компанія CNOOC оголосила про відкриття значних запасів природного газу в Бохайській затоці, де вона пробурила свердловину на глибину майже 5,8 км. Під час випробувань свердловина давала близько 800 тисяч кубометрів газу на добу.

Також ми розповідали, що у Китаї на вугільному кар'єрі запустили перші 100 повністю електричних безпілотних кар’єрних вантажівок, які можуть перевозити до 90 тонн вантажу. Для навігації вони використовують камери, радари, штучний інтелект і мережі 5G, а заміна розрядженого акумулятора на заряджений відбувається автоматично менш ніж за шість хвилин.

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