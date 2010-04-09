Представництва ООН в Україні окреслили подальші напрямки співпраці

Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні та Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту визначили перспективні напрямки подальшої співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, сьогодні у Києві відбулася зустріч голови цього відомства Равіля САФІУЛЛІНА з керівниками представництв ООН, які працюють в Україні.

Міністр запевнив дипломатів, що Україна активно продовжуватиме співпрацю з організаціями ООН за спільними програмами та проектами.

Йдеться, зокрема, про продовження ы нові ініціативи у сферах захисту прав дітей, впровадження гендерної рівності, протидії насильству в сім`ї, запобігання торгівлі людьми та сексуальній експлуатації, протидії дитячій порнографії, надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми, біженцям, ВІЛ-інфікованим, підтримки молоді, пропаганди здорового способу життя, відмови від вживання алкоголю, тютюну та наркотиків.

У свою чергу, керівники представництв ООН відзначили спільний проект зі встановлення гендерної рівності в Україні як найбільш успішний і результативний.