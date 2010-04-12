У редакції газети Ахметова шукають вибухівку

У Донецьку евакуйовано редакції газет «Салон» і «Сегодня» у зв`язку з повідомленням про замінування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління міліції м. Донецьк, невідомий чоловік зателефонував не в міліцію, а в Управління МНС, і повідомив, що редакцію газети «Салон» заміновано.

«Чоловік зателефонував о 8.45 ранку й сказав, що «Салон» заміновано, й що вибух відбудеться за годину», - сказали в прес-службі.

У міліції уточнили, що черговий Управління МНС негайно передав інформацію до міліції, яка направила до редакції своїх співробітників.

У редакції газети «Салон» уточнили, що разом із ними з 5-поверхової будівлі евакуйовано також співробітників донецької редакції газети «Сегодня», а також співробітників інших організацій, що орендують приміщення в цій будівлі. Крім того, міліція евакуювала й працівників прилеглого ринку.

«Зараз до будівлі увійшли співробітники вибухотехнічної служби з собаками. Вони обстежують приміщення з метою виявлення вибухівки», - повідомили в редакції газети «Салон». При цьому в редакції зауважили, що вихід завтрашнього номера знаходиться під загрозою зриву.

«Зараз територію біля будівлі оточено, міліція веде перевірку», - зазначили в редакції.