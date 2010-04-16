Стартував тур Андруховича на підтримку альбому "Цинамон з додатком "Індія"

В Івано-Франківську стартував презентаційний тур Юрія АНДРУХОВИЧА на підтримку україномовної версії альбому «Цинамон з додатком «Індія».

Як передає кореспондент УНІАН, стартував промоційний тур Ю.АНДРУХОВИЧА та польського гурту «Карбідо» в Івано-Франківській обласній філармонії. Нинішній альбом є другою частиною триптиху «Самогон. Цинамон. Абсент». Проте цього разу вірші зі збірки Ю.АНДРУХОВИЧА «Екзотичні птахи і рослини» одержали своєрідне музичне оформлення - суміш традиційного радіоспектаклю з пост-роком.

Сам Ю.АНДРУХОВИЧ свою прем’єру в рідному місті назвав символічною тому що всі тексти, використані в альбомі, писалися саме тут.

Проект «Цинамон» поєднує в собі поезію, музику та відео. VJ-група «КУБ» та «АртПоле» спеціально для «Цинамону» зробили відео-проекцію, що супроводжує виступ автора. Спеціально до українського туру було видано україномовну версію альбому «Цинамон» із додатком «Індія», який у Польщі отримав надзвичайно схвальні відгуки.

За словами письменника Ю.АНДРУХОВИЧА, особливої підтримки даний проект в нашій державі не мав. «Наш проект потрапив у такий час в Україні, коли на всіх «поверхах» відбуваються всілякі зміни, – зауважив письменник. - Міністерство культури України в старому складі прийняло рішення про підтримку, а новий його склад – скасував це рішення, мовляв, такі проекти зараз непріоритетні, бо всі кошти направлені на святкування ювілею Великої Перемоги».

У рамках туру на підтримку альбому «Цинамон» концерти також відбудуться у Львові, Вінниці, Одесі, Дніпропетровську та Києві.