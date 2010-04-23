Українській «донці» Газпрому дозволили самій встановлювати ціну на газ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила видати українській дочці «Газпрому» ТОВ «Газпром збут Україна» ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комісії.

Ліцензія видана строком на 5 років. Ліцензійні обсяги постачання газу для «Газпром збут Україна» затверджено на рівні до 7,5 млрд. куб. метрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року ТОВ «Газпром збут Україна» підписало з НАК «Нафтогаз України» договір про купівлю-продаж природного газу в 2010 році. Відповідно до умов договору, «Газпром збут Україна» в 2010 році придбає у «Нафтогазу» для подальшої реалізації підприємствам України природний газ в обсягу, що не перевищує 25% загального обсягу імпортного природного газу, призначеного для промислових споживачів України.

ТОВ «Газпром Збут Україна» – дочірня компанія ВАТ «Газпром», створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією. Компанія має у своєму розпорядженні діючу ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

У квітні 2009 року НКРЕ видала ТОВ «Газпром збут Україна» ліцензію з річним обсягом постачання 7,5 млрд. куб. м газу строком на 1 рік.