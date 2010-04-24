Семиноженко: навіщо озвучувати російські фільми українською?

Віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО доручив Міністерству культури і туризму проаналізувати правове поле, пов’язане з виконанням закону про кінематографію, яке викликає справедливі дорікання.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем`єра, підкресливши, що, перш за все, це стосується озвучування російськомовних телевізійних фільмів українською.

Найближчим часом відбудеться круглий стіл за участю урядовців та експертів, де обговорюватимуться питання розвитку вітчизняного кінематографа.

«Коли ми обговорюємо цю тему, не треба плутати - велике українське кіно чи кіно українською. Пріоритетом має бути якість того, що ми дивимося. Тому наша мета - конкурентоспроможний український культурний продукт та можливість глядача обирати кіно за своїми інтересами», - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.