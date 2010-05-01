Ліворадикальну молодь не допустили до першотравневої демонстрації

У Севастополі ліворадикальну молодь не допустили до участі в першотравневій демонстрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН її представники, не зважаючи на подану заявку в органи місцевої влади про намір взяти участь в демонстрації, міліція не пропустила на площу Нахімова, де проводився мітинг і шикувалися колони для подальшої демонстрації, колону демонстрантів, що складалася приблизно з 30 молодих осіб анархічних і комуністичних переконань. Молодь тримала в руках два банери: «Немає війні між народами, немає миру між класами», «Свобода. Рівність. Анархокомунізм». Молодь тримала в руках також прапори червоного, чорного і чорно-червоного кольорів.

Як стверджують активісти цих організацій, у момент роздачі листівок було затримано 3 осіб, їх доставили до райвідділку міліції. Через півгодини, після складання протоколу, їх відпустили.