В Україну з Росії доставили 1 млн. доз оральної вакцини

11 травня в Україну з Росії доставили 1 млн. 18 тис. доз оральної живої вакцини проти поліомієліту (ОПВ).

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, така кількість ОПВ забезпечить вакцинацію населення протягом шести місяців.

У зв’язку зі спалахом поліомієліту в Таджикистані і з метою забезпечення регіонів вакциною проти поліомієліту Головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ звернувся до Головного державного санітарного лікаря РФ Геннадія ОНИЩЕНКА з проханням посприяти у вирішенні питання забезпечення населення України вакциною ОПВ, що виробляється в РФ.

10 травня вакцина була відвантажена із російського заводу-виробника й відправлена в регіони України.

«Державна санітарно-епідеміологічна служба України здійснює всі необхідні заходи щодо недопущення завезення збудника поліомієліту в Україну. Нашим першочерговим завданням є забезпечення колективного імунітету проти цього захворювання шляхом вакцинації», - зазначив Г.РОЖКОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Таджикистані у квітні було зафіксоване різке збільшення кількості хворих на поліомієліт. За даними на 22 квітня, зареєстровано більш як 120 хворих.

23 квітня прес-служба МОЗ повідомила, що у зв’язку зі спалахом поліомієліту в Таджикистані та з метою запобігання завезення в Україну випадків гострого паралітичного поліомієліту Міністерство охорони здоров’я та Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводять низку заходів.