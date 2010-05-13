Міллер: об'єднання Газпрому і Нафтогазу - абсолютно прагматичне рішення

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що пропозиція об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України» не пов`язана зі створенням газотранспортного консорціуму.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації російської газової компанії, про це О.МІЛЛЕР заявив сьогодні після робочої зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ у центральному офісі ВАТ «Газпром».

Повідомляється, що сторони обговорили питання, пов`язані з пропозицією голови уряду РФ Володимира ПУТІНА про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

«Об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України» - абсолютно прагматичне рішення. Ця ідея обумовлена спільною історією розвитку газової галузі наших країн, зокрема - єдиним газотранспортним комплексом, створеним ще за часів СРСР. Тому природно, що модернізація ГТС України має відбуватися у тісній ув`язці з розвитком Єдиної системи газопостачання Росії», - сказав О.МІЛЛЕР. При цьому він нагадав, що 30 квітня голова уряду РФ В.ПУТІН у Сочі зробив українській стороні пропозицію про об`єднання «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

«Сьогодні на зустрічі ці пропозиції ми обговорили дещо більш детально», - сказав він.

За його словами, українська ГТС спочатку створена для транспортування російського газу до Європи. А, як відомо, будь-яка труба є цінним активом, тільки якщо вона заповнена газом, зазначив він.

При цьому О.МІЛЛЕР сказав, що пропозиція про об`єднання жодним чином не пов`язана з ідеєю створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі за участю Росії, України і європейських компаній.

«Це інша пропозиція – більш глобальна, більш масштабна», – сказав він.

О.МІЛЛЕР упевнений, що об`єднання двох компаній стане важливою складовою підвищення енергобезпеки Європи разом з диверсифікацією маршрутів постачання російського газу до Європи.

«У зв`язку з цим наші плани щодо будівництва «Південного потоку» залишаються незмінними. Ми плануємо, що до 31 грудня 2015 року з`являться значні газотранспортні потужності з постачання російського газу новим експортним коридором», – сказав він.