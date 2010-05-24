У Москві за підозрою в убивстві затримали українця

17:18, 24 травня 2010
Суспільство
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Задушено двох пенсіонерок

У Москві за підозрою в убивстві пенсіонерок затримано українця й двох росіян.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

Повідомляється, що слідчим відділом по Південно-Західному адміністративному округу слідчого управління Слідчого комітету по місту Москва триває розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом виявлення 11 травня 2010 року в квартирах, розташованих у будинку № 35 корп. 2 по вулиці Каховка в Москві, 92-річної Євдокії Артемкіної та 81-річної Зінаїди Соловйової з ознаками насильницької смерті.

«За підозрою в скоєнні злочину в Москві затримано двох братів - уродженців Кабардино-Балкарської Республіки, а також громадянина Республіки Україна», - йдеться в повідомленні.

За інформацією СКП, у ході допитів затриманих попередньо встановлено, що зловмисники здійснювали ремонт у під`їзді будинку № 35 корп. 2 по вулиці Каховка в Москві. З метою пограбування вони 11 травня 2010 року проникли в квартири пенсіонерок. Задушивши літніх людей, зловмисники викрали майно й грошові кошти потерпілих.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на збір доказів провини затриманих. Найближчим часом до суду буде направлено клопотання про обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, слідством перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території Москви. Розслідування кримінальної справи триває.

 

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