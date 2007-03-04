Двоє українців постраждали в результаті теракту на території Алжиру

Двоє громадян України стали жертвами терористичного акту, що стався 3 березня біля містечка Каадат Савуаш на території Алжирської Народної Демократичної Республіки. Про це повідомило Посольства України в Алжирі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, обох українців з різними ступенями ушкодження було доправлено до центрального військового госпіталю м.Алжир, де їм надано необхідну медичну допомогу. Потерпілі громадяни України є працівниками російської будівельної компанії „Стройтрансгаз”.

Посольство підтримує постійні контакти з правоохоронними органами та МЗС Алжиру, посольством РФ, керівниками представництва „Стройтрансгаз” в Алжирі для з’ясування обставин теракту.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.