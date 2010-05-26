Податківці накрили «пральню», яка відмила 40 мільйонів

На Донеччині податківці ліквідували конвертаційний центр, обіг коштів якого у 2009 році становив понад 40 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держаної податкової адміністрації України, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з Управлінням податкової міліції ДПА у Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав вітчизняним суб`єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організатори конвертаційного центру створили три транзитні фірми на території Луганської області. Використовуючи рахунки цих підприємств, порушники отримували грошові кошти за безтоварні операції. Кошти знімалися з рахунків та в подальшому видавалися готівкою підприємствам, які користувалися послугами центру, за ставкою 4-6%.

Для здійснення незаконної діяльності використовувались реквізити трьох суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та 10 поточних розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах Донецької області. Обіг коштів за цими рахунками тільки у 2009 році склав понад 40 млн. грн.

Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях організаторів центру вилучено оргтехніку, пусті бланки з печатками та одну печатку «фіктивного» суб’єкта господарської діяльності.

Заблоковано поточні рахунки у трьох фінансових установах Донецької області, на яких заарештовано 1,2 млн. грн. грошових коштів.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.