З України депортовано "злодія в законі"

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України депортували за межі держави із забороною в‘їзду на територію України терміном на 5 років уродженця Республіки Татарстан, відомого у кримінальних колах як "злодій у законі" на прізвисько “Муха”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, цей чоловік був затриманий оперативниками Одеського УБОЗ та ГУБОЗ МВС у місті Одеса.

За даними правоохоронців, “Муха” неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та провів у місцях позбавлення волі 20 років. Він є одним із впливових “злодіїв у законі” на території колишнього СРСР, має своє стійке злочинне угруповання, що спеціалізується на викраденнях громадян з метою отримання викупу, вимаганнях та крадіжках елітного автотранспорту.

Також встановлено, що “Муха” прибув в Україну для організації “злодійської сходки” з метою перерозподілу сфер впливу в кримінальному середовищі та встановлення контролю над злочинними групами, які спеціалізується на викраденні елітних автомобілів.