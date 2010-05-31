Тести учасників ЗНО перевірятимуть за новою системою

Цього року тести учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) перевірятимуть за новою системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК повідомив сьогодні на прес-конференції.

Він нагадав, що ЗНО відбудеться з 2 по 23 червня. За його словами, 2, 3 та 4 червня абітурієнти виконуватимуть тестові завдання з української мови та літератури, 7 червня – з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), 9 червня – з біології, 11 червня – з географії, 14 і 15 червня – з математики, 17 та 18 червня – з історії України, 21 червня – з хімії, 23 червня – з фізики.

І.ЛІКАРЧУК зазначив, що тести, які абітурієнти складатимуть більше ніж один день, будуть проводитися за різними тестовими завданнями однакової складності.

Він також повідомив, що на перевірку тестів відводиться різний час. Зокрема, тести з української мови та літератури перевірятимуться протягом 10-14 днів у зв’язку з тим, що серед завдань тесту є міні-твір. Тести, для складання яких зареєструвалася невелика кількість випускників, зокрема, з іспанської мови, перевірятимуть протягом кількох годин.

І.ЛІКАРЧУК також повідомив про підвищений захист тестових завдань.

«Ми ввели нову систему пломбування контейнерів, у яких тести відправляються до пунктів тестування. Це новий вид пломб», - повідомив він.

І.ЛІКАРЧУК також зазначив, що ці пломби вперше використовуватимуться цього року. За словами І.ЛІКАРЧУКА, пошкодити їх практично не можливо.

Крім того, до пункту тестування пакети із завданнями доставлятимуться в пакеті одного кольору, а на перевірку відправлятимуться в іншому.

«Ці пакети мають спеціальну систему захисту», - зазначив І.ЛІКАРЧУК, додавши, що їх неможливо буде таємно відкрити.

Перевіряти тестові завдання будуть у дев’яти регіональних центрах.

«Цього року перевірка тестів буде проводитися в різних центрах. Ми хочемо уникнути гіпотетичних можливих варіантів втручання у процес перевірки», - зазначив І.ЛІКАРЧУК.

Також, за його словами, тести перевірятимуться за схемою, про яку працівники регіональних центрів оцінювання знань дізнаються лише після отримання тестових завдань на перевірку.