Банкіри вважають, що ще один податок вкладники витримають

Оподаткування доходів за депозитами фізосіб не призведе до скорочення вкладів населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТИМОНЬКІН сьогодні під час круглого столу "Оподаткування депозитних доходів фізосіб: чого чекати вкладникам?".

Свою думку він пояснив тим, що якщо людина отримує ставку за депозитом на рівні 20% річних, то податкова виплата становитиме всього 1% річних, а ефективна прибутковість вкладу - 19%, і більшість людей не відмовлятимуться від такої прибутковості.

Голова правління банку "Фінанси та Кредит" Володимир ХЛИВНЮК вважає, що оподаткування депозитів не призведе до розкриття банківської таємниці – розмірів вкладів клієнтів – якщо в методології нарахування податку буде зроблено таке допущення: банки нараховують 5% податку на всю суму нарахованих клієнтам-фізособам відсотків за вкладами.

Голова наглядової ради "Платінум Банку" Юрій БЛАЩУК вважає, що держава повинна регулювати податковою ставкою термін розміщення вкладів у банківській системі. Наприклад, доцільно було б встановити 0% ставку на доходи за депозитами, які були розміщені в банківській системі на термін більше 1 року.

Заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФІМЕНКО заявила, що, якщо за базу узяти дані за депозитами за останні 3 роки, то надходження до держбюджету від податку на доходи фізосіб від депозитів були б на рівні 800-900 млн. грн.

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів. Документом передбачається стягнення 5% податку на доходи громадян, отримані від депозитів.