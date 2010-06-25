«Сходи до Неба» змінять автобусні маршрути на землі

28 червня в Києві у зв’язку з проведенням в центрі міста Міжнародного фестивалю «Сходи до Неба» тимчасово буде змінено маршрути руху автобусів №№24 та 62.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс», автобуси №24 курсуватимуть за маршрутом: Музей ВВВ – вул. Мазепи – вул. Грушевського – стадіон «Динамо»; автобуси №62 здійснюватимуть перевезення пасажирів за маршрутом: «Ботанічний сад – вул. Бастіонна – бульвар Лесі Українки – вул. Кутузова – вул. Московська – вул. Грушевського – стадіон «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, в Києві 28 червня буде перекрито рух транспорту на Європейській площі у зв’язку з проведенням фестивалю “Сходи до Неба”.

Передбачено перекриття руху на Європейській площі (від Петровської алеї до вул. Михайлівська) з 03.00 28 червня до 05.00 29 червня.

Фестиваль “Сходи до Неба” буде проводитись в понеділок біля Українського дому з 20.00 до 23.00.