Україна хоче контрольну частку в СП з виробництва ядерного палива

Кабінет Міністрів України має намір одержати понад 50% у статутному фонді спільного підприємства, яке буде створено в рамках реалізації проекту будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива.

Про це сказано в «Методиці оцінки пропозицій учасників конкурсу з відбору технології і партнера з організації в Україні виробництва ядерного палива», затверджений відповідною міжвідомчою комісією при Міністерстві палива й енергетики 18 червня, текст якої оприлюднено виданням «Українська правда».

Згідно з документом, пропозиції учасників конкурсу оцінюватимуться за чотирма групами критеріїв, серед яких, – терміни введення в експлуатацію, умови передачі технологій, а також готовність фінансової участі в реалізації проекту.

До обов`язкових умов співпраці українською стороною віднесено, зокрема, зобов`язання переможця конкурсу передати підприємству технології на умовах невиняткової ліцензії, що дає право на виготовлення ТВС (тепловиділяючих складок) для потреб українських АЕС, а в разі відповідного узгодження з ліцензіаром (власником технології) – для АЕС третіх країн.

Також обов`язковими умовами визначено те, що розмір частки нерезидента в проекті не може перевищувати 50%. Крім того, переможець повинен бути готовий надати власні кошти на реалізацію проекту в обсягу не менш як 60% вартості заводу, певною державною цільовою програмою «Ядерне паливо України» (1,679 млрд. грн.). При цьому вказані кошти повинні надаватися на безпроцентній основі з 10-річним відтермінуванням платежів. Переможець конкурсу також не матиме права на отримання роялті за переданими технологіями.

Крім того, переможець конкурсу повинен буде забезпечити введення в експлуатацію першої черги заводу потужністю виробництва ТВС в еквіваленті 200 тонн урану на рік у 2013 році, потужністю 400 тонн – в 2020 році.

Також на період будівництва заводу партнер повинен буде гарантувати постачання комплектуючих для збірки ТВС, виготовлення яких ще не буде налагоджене в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з виробництва ядерного палива, направивши учасникам конкурсу – ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) – документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій. Кінцевий термін прийому пропозицій - 4 серпня.

Рішенням Ради національної безпеки й оборони, введеним в дію указом Президента України в грудні 2009 року, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс з відбору технології і партнерів з будівництва заводу з виробництва ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково було визначено критерії, за якими повинен бути відібраний потенційний партнер України.

5 травня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

У червні глава російської держкорпорації «Росатом» Сергій КИРІЄНКО заявив про зацікавленість російської сторони в спільній реалізації будівництва збирального заводу.

У лютому 2009 року про свою готовність брати участь у реалізації проекту будівництва заводу заявляла також американська компанія Westinghouse.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року спорудити власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державної цільової програми «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.