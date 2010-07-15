Білорусь попереджає інвесторів про ризики, пов'язані з Росією

Білорусь попереджає потенційних інвесторів, які візьмуть участь в її дебютному випуску єврооблігацій, про те, що одним з ключових ризиків у рамках цього розміщення стають нестабільні відносини між Мінськом і Москвою. "Погіршення відносин Білорусії з Росією може негативно вплинути на постачання енергоносіїв Білорусі та російські інвестиції до Білорусії, що може мати негативну дію на білоруську економіку", - цитує Reuters попередній проспект евробондів Білорусі, датований 9 липня 2010 р.

У копії документа, що надішла в розпорядження агентства, цілих сім сторінок тексту присвячені викладенню ризиків, пов`язаних з інвестуванням до Білорусії. "Інвестування в ринки, що розвиваються, подібні до Білорусі, пов`язане з високим ступенем ризику, і інвестори повинні особливо ретельно підходити до оцінки цих ризиків", - зазначається в документі. Зокрема, в ньому наголошується, що білоруська економіка характеризується "вузькою експортною базою, залежністю від імпорту, дефіцитами бюджету і платіжного балансу, низькими валютними резервами, опорою на зовнішнє фінансування і змінами політичного, економічного, соціального, правового і нормативного середовищ".

Цього тижня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, представники Білорусі почали серію зустрічей з інвесторами в Європі напередодні першого для країни розміщення єврооблігацій. Мінськ планує випустити евробонди на суму до 1 млрд дол. Організаторами розміщення виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland і Сбербанк Росії. Всього в 2010-2011 рр. Білорусь може випустити евробонди на суму до 2 млрд дол.