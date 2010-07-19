Винуватця автокатастрофи на Кавказі одразу встановити не вдалося

Винуватця автокатастрофи на Транскавказькій магістралі, яка забрала життя 12 людей, одразу встановити не вдалося. За версією водія автобуса, йому створив перешкоду той, хто сидів за кермом КамАЗа, який, зі свого боку, всі звинувачення відкидає.

Автобус з росіянами в неділю з`їхав з дороги на території Південної Осетії і перекинувся.

Загинули, за останніми даними, 12 людей, ще стільки ж госпіталізовані у тяжкому стані.