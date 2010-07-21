Киян рік годували «лейкозним» сиром із Чорнобильської зони

Киян рік годували сиром з Чорнобильської зони В столичних супермаркетах збували сир, виготовлений у підпільному цеху під Чорнобилем, з молока корів, хворих на лейкоз. Про це повідомляє ТСН.ua.

У Київській області в 35 кілометрах від Чорнобиля працівники відділу ветеринарної міліції виявили підпільний цех з виготовлення сиру. Він розташовувався в приміщенні покинутого з часів чорнобильської катастрофи магазину. Ніяких дозвільних документів на виробництво сиру у підприємця не знайшлося.

"Господар виробництва - 35-річний житель Миколаївської області. Для виготовлення продукту він збирав молоко по заражених радіацією селах Поліського району, де всі корови хворі на лейкоз. Вживання такого сиру може легко призвести до різних захворювань", - розповіла співробітник прес-служби обласної міліції Юлія Синчак.

За її словами, виготовляли сир в непристосованому для того приміщенні, без водопроводу. Пакували у вакуумні упаковки без маркування.

"Лейкозний" сир близько року збували до столичних і обласних супермаркетів. Зараз працівники міліції закрили підпільний цех, а власникові вручили розпорядження про заборону займатися даним видом діяльності. За фактом правоохоронці готують матеріали для передачі їх до прокуратури.