Через зростання тарифів на газ субсидій знадобиться вдесятеро більше

Зростання тарифів на газ і комунальні послуги може призвести до збільшення кількості сімей, які отримують субсидії, у Запорізькій області майже в 10 разів - до 100 тисяч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної держадміністрації, такий прогноз сьогодні зробив голова ОДА Борис ПЕТРОВ.

"Група людей, які мають право на оформлення субсидій, істотно розшириться. При цьому процедура надання субсидій істотно спрощується. На сьогодні в області ними користуються 10 тис. 600 сімей. У зимовий період ця кількість завжди змінюється, а з урахуванням нових вимог кількість сімей, які користуються допомогою держави, може зрости до 100 тисяч", - цитує прес-служба Б.ПЕТРОВА.