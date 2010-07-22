Українця за подвійне вбивство у Парижі арештували аж в Тюмені

У Тюмені заарештовано громадянина України Івана ДОЛИНСЬКОГО, який розшукується правоохоронними органами Франції за подвійне вбивство і крадіжку в Парижі.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Тюменської області.

«І.ДОЛИНСЬКИЙ у 1999 році нелегально прибув до Парижа, щоб поступити на військову службу в Іноземний легіон. Здійснити свої наміри йому не вдалося. Однак він залишився в Парижі і неофіційно ремонтував парижанам квартири. У лютому 2001 року І.ДОЛИНСЬКИЙ зі своїм приятелем скоїв убивство двох громадян (француза і поляка), а також крадіжку чужого майна. Після цього він залишив Францію. У 2001 році І.ДОЛИНСЬКИЙ прибув до Тюмені, де перебивався випадковим заробітчанством», - йдеться в повідомленні.

27 березня 2007 року Національним бюро Інтерполу Французької Республіки І.ДОЛИНСЬКОГО було оголошено у розшук.

Співробітники ДПС 17 липня ц.р. під час патрулювання випадково зупинили І.ДОЛИНСЬКОГО для перевірки документів і з`ясували, що він перебуває у міжнародному розшуку.

На даний час прокуратура Ленінського округу Тюмені проводить щодо І.ДОЛИНСЬКОГО екстрадиціонну перевірку для розв’язання питання про можливість його видачі правоохоронним органам Франції для здійснення кримінального переслідування. І.ДОЛИНСЬКОМУ загрожує від 30 років до довічного ув’язнення.

Наголошується, що згідно з чинним законодавством, Російська Федерації відповідно до міжнародного договору може видати іноземній державі іноземного громадянина, який перебуває на території РФ для кримінального переслідування. Рішення про видачу іноземного громадянина ухвалює генеральний прокурор РФ або його заступник.