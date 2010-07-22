Будинок у центрі Києва може залишитися без газу

Мешканці будинку №3 по вулиці Трьохсвятительській, а це 63 квартири, можуть залишитися без газопостачання.

Причина цього - аварійна ситуація, спричинена зсувом ґрунту з подальшим частковим обвалом підпірної стіни на перетині вулиць Костьольної, 10 та Трьохсвятительської, 3-5 в Шевченківському районі, повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Київгаз».

Інша частина підпірної стіни, в якій проходить газопровід низького тиску, також перебуває в аварійному стані, додали в компанії.

За словами голови правління ВАТ «Київгаз» Сергія СЛЕПКАНЯ, ще 12 липня ВАТ «Київгаз» проінформував Київську міську державну адміністрацію і Шевченківську райдержадміністрацію про зсув ґрунту і обвал підпірної стіни на вказаній ділянці. У зв‘язку з цим «Київгаз» рекомендував КМДА і РДА якнайшвидше ліквідувати аварійну ситуацію шляхом укріплення підпірної стіни.

«Виконання робіт із укріплення стіни – виключна компетенція влади, а «Київгаз» зі свого боку вже здійснив комплекс робіт, який дозволить перекрити подачу газу по аварійній ділянці газопроводу у разі виникнення небезпеки. Таким чином ми спрацювали на випередження ситуації. Також «Київгаз» здійснює цілодобове спостереження за місцем надзвичайної ситуації і перевірку на загазованість найближчих підземних комунікацій», – відзначив С.СЛЕПКАНЬ.

За даними “Київ газу”, 21 липня відбулося засідання постійної комісії КМДА з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було вирішено доручити Шевченківській РДА розробити проект укріплення підпірної стінки.