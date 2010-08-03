У Києві в липні здано в оренду 805 квартир

У Києві в липні цього року бути здано в оренду 805 квартир.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (48% операцій), 36% операцій припадає на двокімнатні квартири і 16% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (58%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 27% - у ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 15% - у категорії понад 7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками червня 2010 року в Києві бути здано в оренду 835 квартир.

У 2009 році в Києві бути здано в оренду 6,9 тис. квартир.