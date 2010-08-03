Затримано нападників на ювелірний магазин

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Полтавській області знешкодили організовану злочинну групу, учасники якої 31 липня у Лохвиці з використанням холодної зброї пограбували ювелірний магазин.

Тоді зловмисники заволоділи 426 сережками та обручками загальною вартістю понад 1 мільйон гривень, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Завдяки оперативним діям УБОЗу усі троє грабіжників були затримані вже за кілька днів. Ними виявилися непрацюючі жителі Харкова, які до цього вже мали проблеми з законом.

У затриманих вилучено ювелірні вироби, автомобіль «БМВ», на якому скоювався розбійний напад, документи, мобільні телефони та інші речові докази.

На даний час міліцією проводиться комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів з метою встановлення причетності затриманих до скоєння інших злочинів на території Полтавської та інших областей України.