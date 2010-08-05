У НКРЕ вигадали, як злупити з українців зайві гроші за газ

Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня п.р. підвищила загальний тариф на транспортування природного газу трубопровідним транспортом для споживачів України на 56% – до 234 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ), порівняно з тарифом, що діяв з 1 травня п.р.

Про це йдеться у постанові регулятора від 30 липня № 1007, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з рішенням регулятора, середній розрахунковий тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами для ДК «Укртрансгаз» з 1 серпня зріс у 2,2 рази – до 91,7 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ), для ДАТ "Чорноморнафтогаз" – в 2,4 рази – до 75,8 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами збільшено на 30,2% - до 142,3 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Тариф на транспортування газу для споживачів, газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, зріс на 71,6% - до 194,9 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Комісія також збільшила середньозважений тариф на поставку природного газу, який з 1 серпня збільшився на 10,1% - з 37,5 грн. до 41,3 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Востаннє розмір середнього розрахункового тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами переглядався НКРЕ у грудні 2006 року. З 1 січня 2007 року його було підвищено на 27,4% - до 40,7 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ). Іншу складову загального тарифу – середній розрахунковий тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами – регулятор востаннє переглядав наприкінці квітня 2010 року. З 1 травня його було підвищено на 34,4% - до 109,3 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).