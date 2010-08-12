Влада Севастополя: навіть теоретично дати кожному по 10 соток неможливо

У Севастополі вже не залишилося «вільної» землі, і навіть теоретично неможливо виділити кожному, кому належить за законом, по 10 соток землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявлено сьогодні на засіданні колегії міської державної адміністрації.

«Сьогодні в місті Севастополі вільної землі немає, роздавати вже нічого», - сказав на колегії головний архітектор міста Валерій СТЕБЛЯНКО.

На думку голови СМДА Валерія САРАТОВА, «треба севастопольцям пояснити: у теорії навіть, умовно кажучи, 4,8 тисяч гектар дозволяли (передбачені на ці цілі генеральним планом міста - УНІАН) одержати ділянок по 10 соток 48-ми тисячам осіб. У місті Севастополі живе в 10 разів більше. За час дії Земельного кодексу у нас в Севастополі народилося, на наше щастя, ще 40 тис. людей».

Тобто, сказав В.САРАТОВ, Севастополь в теорії не може виділити землю, по 10 соток, бажаючим, оскільки її немає.

Голова міськадміністрації також висловив надію, що «у всіх вистачає розуміння того, що ліси ми не вирубатимемо, бо це легені міста, і відповідно, якщо ми лізтимем у ліси, то, відповідно, самі робитимемо своє життя в місті неможливим».