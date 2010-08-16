Молочна суміш не могла викликати зростання грудей у немовлят
04:28, 16 серпня 2010Суспільство
1676 0
Запевняє Мінохорони здоров`я КНР
Як заявляє Міністерство охорони здоров`я КНР, воно не виявило ніяких свідчень того, що вироблена в Китаї молочна суміш викликала зростання грудей у немовлят, повідомляє Бі-БІ-Сі.
Батьки цих немовлят побоюються, що в суміші були присутні гормони, проте міністерство заявляє, що науковці провели ряд тестів і не виявили нічого незвичайного. Виробники молочної суміші також наполягають, що їх продукція безпечна.
Два роки тому сотні тисяч китайських дітей отруїлися, а шестеро померли від дитячої молочної суміші, що містила меламін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter