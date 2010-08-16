Сумські лісівники отримали Штандарт Держлісгоспу

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства за показниками 2010 року визнано в Україні кращим серед відповідних управлінь.

Як передає кореспондент УНІАН, управлінню було вручено перехідний Штандарт Держлісгоспу “за високі показники ефективності ведення лісового господарства, рівнем продуктивності праці та заробітної плати”.

Голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ наголосив на тому, «успіх обласного управління лісового та мисливського господарства гідний такого високого визнання, і він буде лише примножуватися, адже зараз ведеться активна робота по залученню інвестицій, запроваджуються нові підходи в роботі».

«Ми плануємо запровадити глибоку переробку деревини на Сумщині від початку і до кінця виробничого процесу. Це може бути як виготовлення паркетної дошки, виробів з дерева, так і товарів побутового вжитку», – наголосив Ю. ЧМИРЬ і додав, що всі кошти від роботи лісової промисловості в регіоні мають залишатися на Сумщині.