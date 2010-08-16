МНС пояснює, звідки задимлення в Києві

Невелике задимлення повітря, яке спостерігається в Києві, є наслідком горіння торф`яників у Чернігівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Віталій РОМАНЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, площа горіння торф`яників на сьогодні становить близько 25 га. При цьому пожежі практично локалізовані, фахівці ведуть роботи з недопущення поширення вогню. На місці працюють два пожежні літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8, працівники МНС і пожежна техніка.

В.РОМАНЧЕНКО також не виключив можливості проникнення в столицю диму, що поширюється від лісових пожеж у Росії, з боку українсько-білоруського і українсько-російського кордонів.