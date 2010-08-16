Двох українців відправляють до сумнозвісної в'язниці на о.Маргарита

Двоє громадян України - Володимир УСТИМЕНКО і Юрій ДАТЧЕНКО - засуджені венесуельським судом до дев`яти років позбавлення волі за контрабанду наркотиків, пише "Комсомольская правда в Украине".

Родичі наполягають, що слідству не вдалося довести причетність моряків до контрабанди, проте суддя запідозрив, що українці якось пов`язані з наркокартелями, тому й присудив обом тривалі терміни.

У офіційного Києва залишилося сім днів на спробу надати допомогу співгромадянам, після закінчення цього терміну вирок набуде законної сили. Близькі моряків заявляють, що проситимуть Президента і уряд усіма можливими силами добитися екстрадиції засуджених на батьківщину для відбування покарання в українській колонії.

У МЗС України вже підтвердили рішучість добитися у Каракаса видачі співгромадян.

За даними видання, українців відправлять до в`язниці на острові Маргарита, яка славиться виключно жорстокими умовами утримання: мало кому звідти вдається повернутися живим.

Ю.ДАТЧЕНКО і В.УСТИМЕНКО були заарештовані в 2007 році, коли на їхньому судні "Бі Атлантік" ("B Atlantic") у порту Маракайбо знайшли 128 кілограмів кокаїну.

Прямих доказів їхньої причетності до контрабанди наркотиків не було, проте суду для винесення рішення вистачило й того, що В.УСТИМЕНКО і Ю.ДАТЧЕНКО були капітаном і старпомом судна.