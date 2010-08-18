Росія вперше стане почесним гостем Київського книжкового ярмарку

Росія вперше стане почесним гостем VI Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку, яка відкривається у вівторок і триватиме до 21 серпня, повідомили РІА "Новости" в прес-службі “Роспечати”, яка виступає організатором заходу з російського боку.

"На російському стенді, який розташується біля входу до Міжнародного виставкового центру (МВЦ), будуть представлено 30 найбільших видавництв, уточнили в “Роспечати”. - Вони покажуть більше 5 тисяч найменувань книг, які можна буде придбати за цінами видавництв".

Крім того, будуть організовані тематичні книжкові експозиції, присвячені 65-річчю Перемоги, ювілеям Чехова, Блока, Бродського, сучасній російській літературі, культурі і мистецтву, літературі для дітей, навчальній літературі.

На ярмарку відбудуться зустрічі з популярними російськими письменниками. Очікується, що поспілкуватися з українськими читачами до Києва приїдуть Євген Гришковець, Григорій Остер, Людмила Петрушевська, Захар Прилєпін, Валерій Попов, Едуард Успенський, Леонід Парфьонов.