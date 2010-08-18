Безробітний сп'яну «замінував» вокзал у Дніпродзержинську

Працівники УСБУ у Дніпропетровській області затримали 28-річного чоловіка, який 12 серпня по телефону “101” повідомив про замінування Дніпродзержинського залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «телефонним терористом» виявився безробітний житель Дніпродзержинська, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. За словами затриманого, анонімний дзвінок він здійснив у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.